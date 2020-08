Wyscout Team of the season. Bundesliga: non manca nessun big. C'è Hakimi

Wyscout ha stilato le sue Top 11 dell'ultima stagione dei cinque grandi campionati europei. Una assoluta e una degli Under 21: non si tratta di scelte editoriali ma di un indice, disponibile con Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche. La top 11 della Bundesliga: Il Bayern Monaco conquista la Bundes ma il Dortmund pareggia 3-3 nella conta dei giocatori presenti nella Top 11. Per i bavaresi ci sono un difensore, Alaba, nuova vita da centrale, poi Muller a centrocampo e inevitabilmente Lewandowski davanti. Al suo fianco c'è Werner, unico del Lipsia presente. Il futuro nerazzurro Hakimi è il terzino, con lui Sancho e Hummels dei gialloneri. Tantissimi uomini mercato, c'è pure Havertz e anche Thuram. Tra i pali Sommer, muro del 'gladbach. La formazione: Sommer (Gladbach); Hakimi (Dortmund), Alaba (Bayern), Hummels (Dortmund), Kostic (Eintracht); Sancho (Dortmund), Havertz (Bayer), Muller (Bayern), Thuram (Gladbach); Werner (RB Lipsia), Lewandowski (Bayern).