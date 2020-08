Wyscout Team of the season. Bundesliga U21: attacco da Berlino. C'è il crack Davies

Wyscout ha stilato le sue Top 11 dell'ultima stagione dei cinque grandi campionati europei. Una assoluta e una degli Under 21: non si tratta di scelte editoriali ma di un indice, disponibile con Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche.

La top 11 della Bundesliga U21: Sprizza di talento la top 11 Under 21 della Bundesliga. Sancho, Hakimi, Havertz vengono dalla top senior ma anche gli altri sono nomi importanti. Upamecano del Lipsia è in difesa mentre davanti in tandem ci sono due uomini dell'Herta Berlino. Due grandi sorprese dell'ultima Bundes, Lukebakio insieme a Cunha. A proposito di nomi che hanno conquistato le prime pagine: il terzino sinistro è Davies, crack assoluto di casa Bayern Monaco.

La formazione: Muller (Mainz); Hakimi (Dortmund), Zagadou (Dortmund), Upamecano (Lipsia), Davies (Bayern); Sancho (Dortmund), Baumgartner (Hoffenheim), Havertz (Bayer), Vargas (Augsburg); Cunha (Herta), Lukebakio (Herta).