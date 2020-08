Wyscout Team of the season. Liga: Real-Barça è 3 a 2. Simeone-Siviglia a zero

Oggi alle 16:45 Serie A di di @marcoconterio

Wyscout ha stilato le sue Top 11 dell'ultima stagione dei cinque grandi campionati europei. Una assoluta e una degli Under 21: non si tratta di scelte editoriali ma di un indice, disponibile con Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche. La top 11 della Liga: Il Real Madrid campione ha tre giocatori, attesi, il Barcellona ne piazza due, scontati. Courtois, Ramos, Benzema, poi Piqué e Messi. Nessuno, però, dell'Atletico Madrid mentre per il resto a quota due c'è anche la Real Sociedad. Marino e Oyarzabal, entrambi a centrocampo, mentre davanti si conferma a livelli ancor più alti Joselu. Interessanti i terzini: Emerson Royal del Betis ed Estupinan dell'Osasuna. Poi Raul Garcia: capitano e simbolo intramontabile dell'Athletic Club di Bilbao, anche nell'ultima stagione. La formazione: Courtois (Real Madrid); Emerson (Betis), Piqué (Barcellona), Ramos (Real Madrid), Estupinan (Osasuna); Messi (Barcellona), Merino (Real Sociedad), Raul Garcia (Athletic), Oyarzabal (Real Sociedad); Joselu (Alaves), Benzema (Real Madrid).