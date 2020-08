Wyscout Team of the season. Liga U21: Joao Felix e tanti baby già uomini mercato

Wyscout ha stilato le sue Top 11 dell'ultima stagione dei cinque grandi campionati europei. Una assoluta e una degli Under 21: non si tratta di scelte editoriali ma di un indice, disponibile con Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche.

La top 11 della Liga U21: Sorprese, conferme e qualche novità. Il grande nome dell'undici è certamente Joao Felix dell'Atletico Madrid, dietro la sorpresa assoluta è Koundé del Siviglia, protagonista anche in Europa. Tra i pali, nonostante la retrocessione, Soriano del Leganes. Del Real Madrid l'unico baby è Eder Militao dietro, dalla prossima stagione ci sarà anche Odegaard reduce dall'esperienza alla Real Sociedad. I baschi danno alla top 11 U21 anche Isak in attacco. Sorpresa Kubo sull'esterno: il giapponese è ora al Villarreal dopo la stagione top a Maiorca. Poi Herrera, del Granada ma di proprietà del Manchester City e Cucurella, ala mancina che il Getafe ha comprato dal Barcellona.

La formazione: Soriano (Leganes); Emerson Royal (Betis), Koundé (Siviglia), Eder Militao (Real Madrid), Estupinan (Osasuna); Kubo (Maiorca), Herrera (Granada), Odegaard (Real Sociedad), Cucurella (Getafe); Joao Felix (Atletico Madrid), Isak (Real Sociedad).