Wyscout Team of the season. Ligue 1: solo tre stelle del PSG. Dietro è dominio Reims

Wyscout ha stilato le sue Top 11 dell'ultima stagione dei cinque grandi campionati europei. Una assoluta e una degli Under 21: non si tratta di scelte editoriali ma di un indice, disponibile con Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche.

La top 11 della Ligue 1: La sorpresa, nonostante il dominio stagionale, è che ci siano soltanto tre giocatori del Paris Saint-Germain. Nessun difensore, Neymar e Di Maria sono sistemati come alti per questioni stilistiche, inevitabile la presenza di Mbappé davanti. Però la formazione che ha sorpreso tutti è il Reims: sesto, davanti anche al Lione, ha ben tre difensori su quattro più il portiere, Rajkovic. Rivelazione dell'ultima Ligue 1, l'OM poi piazza due giocatori nell'undici mentre davanti la spunta Ben Yedder, unico rappresentante del Monaco.

La formazione: Rajkovic (Reims); Sarr (OM), Disasi (Reims), Abdelhamid (Reims), Kamara (Reims); Di Maria (PSG), Sanson (OM), De Preville (Bordeaux), Neymar (PSG); Mbappé (PSG), Ben Yedder (Monaco).