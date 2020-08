Wyscout Team of the season. Ligue 1 U21: Osimhen c'è. Tanti uomini mercato

Wyscout ha stilato le sue Top 11 dell'ultima stagione dei cinque grandi campionati europei. Una assoluta e una degli Under 21: non si tratta di scelte editoriali ma di un indice, disponibile con Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche.

La top 11 della Ligue 1 Under 21: L'unico giocatore del Lione, che ha eliminato la Juventus in Champions League, è nella top U21 della Ligue 1, ovvero Aouar. Per il resto nessun altro giocatore della formazione di Aulas ma davanti, al fianco dell'inamovibile Mbappé, però unico rappresentante del PSG, c'è Osimhen. Il nuovo attaccante del Napoli è uno dei migliori della stagione. Tra i pali Lafont del Nantes, ma di proprietà della Fiorentina. In difesa tra i nomi chiacchierati anche sul mercato c'è Kamara dell'Om e con lui Simakan dello Strasburgo.

La formazione: Lafont (Nantes); Simakan (Strasburgo), Kamara (OM), Disasi (Reims), Maouassa (Rennes); Blas (Nantes), Sangaré (Tolosa), Aouar (OL), Chouiar (Digione); Osimhen (Lille), Mbappé (PSG).