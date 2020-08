Wyscout Team of the season. Premier: dominio Reds senza Alisson. C'è Jimenez

Wyscout ha stilato le sue Top 11 dell'ultima stagione dei cinque grandi campionati europei. Una assoluta e una degli Under 21: non si tratta di scelte editoriali ma di un indice, disponibile con Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche.

La top 11 della Premier League: Dominio Liverpool ma senza Alisson. Non poteva essere altrimenti: ben cinque giocatori su undici del TOTS di Wyscout sono della formazione di Klopp. Tra i pali c'è la grande rivelazione, Henderson dello Sheffield, in odor di Manchester United, dove andrebbe a giocare con Maguire. Il centrale più costoso del mondo è nell'undici sotto citato. Solo uno invece del City: dalla Manchester Blue c'è solo De Bruyne. Prima stagione in Premier e Mount del Chelsea, pallino di Lampard, è nell'undici, davanti Aubameyang dell'Arsenal e Jimenez del Wolverhampton che è obiettivo della Juventus.

La formazione: Henderson (Sheffield Utd); Alexander-Arnold (Liverpool), Maguire (Manchester United), Van Dijk (Liverpool), Robertson (Liverpool); Salah (Liverpool), Mount (Chelsea), De Bruyne (Manchester City), Mane (Liverpool); Aubameyang (Arsenal), Jimenez (Wolverhampton).