Wyscout Team of the season. Premier U21: l'Inghilterra ha il futuro assicurato

vedi letture

Wyscout ha stilato le sue Top 11 dell'ultima stagione dei cinque grandi campionati europei. Una assoluta e una degli Under 21: non si tratta di scelte editoriali ma di un indice, disponibile con Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche.

La top 11 della Premier League U21: Sorprese, uomini mercato e anche qualche giocatore che non è stato titolarissimo. Però la Premier è campionato top che mette sempre in mostra talenti importanti: di chi è anche nella Top 11 senior, ci sono Alexander-Arnold e Mount. Dietro tutte rivelazioni: Lewis del Norwich nonostante la retrocessione è in odor di maxi trasferimento. Garcia del City può andare al Barça e Tomori ha preso i galloni da titolare o quasi al Chelsea. Esterni formato United ma se Rashford è già un top, sorprende la presenza di James. Davanti tandem inglese: Solanke, ceduto dal Liverpool al Borunemouth, e Abraham del Chelsea. Tra i pali c'è Ramsdale, compagno di squadra di Solanke alle Cherries.

La formazione: Ramsdale (Bournemouth); Alexander-Arnold (Liverpool), Tomori (Chelsea), Garcia (Manchester City), Lewis (Norwich City); James (Manchester Utd), Rice (West Ham Utd), Mount (Chelsea), Rashford (Manchester Utd); Solanke (Bournemouth), Abraham (Chelsea).