Wyscout Team of the season. Serie A U21: doppiette per Milan, Fiorentina e Bologna

Wyscout ha stilato le sue Top 11 dell'ultima stagione dei cinque grandi campionati europei. Una assoluta e una degli Under 21: non si tratta di scelte editoriali ma di un indice, disponibile con Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche.

La top 11 U21 della Serie A Formazione di sorprese dove, della top 11 assoluta, c'è solo Kulusevski. Un undici dove colpisce certamente l'inattesa presenza di due uomini, Tomiyasu del Bologna come terzino e Barrow in attacco. Due degli emiliani, nonostante la retrocessione c'è Tonali con Locatelli in regia. I campioni sono Donnarumma ed Hernandez del Milan, De Ligt della Juventus e il viola Chiesa davanti. In un undici che dà anche spunti per l'Italia che verrà.

La formazione: Donnarumma (Milan); Tomiyuasu (Bologna), Milenkovic (Fiorentina), De Ligt (Juventus), Hernandez (Milan); Kulusevski (Parma), Tonali (Brescia), Locatelli (Sassuolo), Kluivert (Roma); Barrow (Bologna), Chiesa (Fiorentina).