Zero tituli! Barcellona a secco dopo 12 anni di successi

Dopo 12 anni di successi, tra stagioni meravigliose, ottime e semplicemente accettabili, l'annata 2019/20 si può ufficialmente dichiarare fallimentare per il Barcellona, che non viveva un anno da "zero tituli", per usare una espressione cara all'ex Josè Mourinho, sin dal 2007-2008.

L'anno successivo infatti, con l'arrivo di Pep Guardiola, i catalani centrarono lo storico Triplete formato da Liga, Champions League e Coppa del Re, continuando nei successi anche l'anno successivo con Liga, Supercoppa di Spagna, Supercoppa UEFA, Coppa del mondo per Club. Da lì in poi mai un'annata senza almeno un successo tra Spagna ed Europa, fino a questo maledetto 2019/20, diviso tra Valverde e Setién. Neanche l'arrivo dell'ex Betis ha scosso la squadra, eliminato ai quarti in Coppa del Re, in semifinale in Supercoppa di Spagna, finita seconda in Liga e che stasera ha salutato, ancora ai quarti, la Champions League.