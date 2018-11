Iachini: "Chiamata anche dalla Grecia ma Empoli è ideale per me"

© foto di Vincenzo Michelucci Photographer

Giuseppe Iachini, neo tecnico dell'Empoli, ha raccontato anche di aver ricevuto una chiamata dalla nazionale greca. "Mi ha fatto piacere l'interesse della Grecia, significa che ho lavorato bene. Ho avuto anche altre opportunità - ha chiarito l'allenatore -, ma ho preferito attendere e adesso l'Empoli è la situazione giusta per me. Dobbiamo partire bene sin da subito, attenzione all'Udinese che ha messo il Milan in difficoltà fino alla fine. La posizione di classifica è quella che è, ma dobbiamo fare in modo di invertire la rotta. Il calcio non è una scienza esatta e bisogna curare al massimo ogni dettaglio", riporta GianlucaDiMarzio.com.