Iachini: "Chiesa? Gli ho chiesto di restare a lavorare durante le vacanze"

Il nuovo allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha concesso un'intervista a Sky Sport a margine della sua presentazione ufficiale in conferenza stampa. Queste le sue parole sulla sua nuova sfida: "Per me è un piacere e un onore poter tornare in un ambiente dove sono stato tanto apprezzato da calciatore, mi auguro ovviamente di fare lo stesso anche da allenatore. Torno con qualche anno in più, con maggiore esperienza e in una nuova veste. Voglio ringraziare la proprietà e la dirigenza per la stima e la fiducia, cercherò di ripagarle sul campo".

Cosa serve a questa Fiorentina?

"Dobbiamo guarire in fretta, quando fai un punto in sei partite c'è qualcosa che non va. Starà a noi trovare tutti insieme la cura, l'organizzazione e lo spirito giusto. Questa è una sfida da vincere, ne abbiamo vinte altre in passato e col mio staff ci proveremo anche qui. Abbiamo tanto entusiasmo, tengo a Firenze e alla Fiorentina in modo particolare e spero che vada tutto per il meglio. Non ho la bacchetta magica, ma mi auguro che la squadra col lavoro giorno dopo giorno possa diventare figlia dell'allenatore e ottenere buoni risultati. Domani rientreranno i giocatori e insieme inizieremo il nostro percorso di lavoro, ci dovremo conoscere il più in fretta possibile".

Duncan, Zaza, Petagna, Cutrone... Sono nomi che la convincono sul mercato?

"Ancora non abbiamo avuto modo di parlare di obiettivi con la società, lo faremo nei prossimi giorni. Prima però voglio valutare con attenzione tutti i nostri ragazzi. Poi è chiaro che sul mercato, vista la disponibilità della società, andremo a personalizzare la squadra anche in base alle mie idee. Ho parlato intanto con tutti i calciatori, li ho trovati attenti e vogliosi di fare bene".

Chiesa?

"Avevo chiesto a Chiesa di restare a lavorare a Firenze durante le vacanze per guarire dall'infortunio, lui lo ha fatto e questo gli dà onore e merito. Si è dimostrato un grande professionista e un ragazzo perbene, sono convinto che Federico ci darà una mano come tutti i suoi compagni".