© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, durante la sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, ha parlato anche del VAR e delle polemiche arbitrali: "Ne abbiamo parlato tante volte. A volte anche un cartellino dato o non dato può cambiare una partita, così come qualche fallo a centrocampo. Contro il Genoa ho dovuto cambiare difensore con difensore perché avevo annusato la possibilità che si potesse chiudere la partita in dieci. Anche queste cose cambiano la storia di una partita. Non c'è solo l'episodio eclatante ma anche alcuni che sembrano minori. Dobbiamo ragionare in maniera positiva se vogliamo cambiare il nostro calcio. Abbiamo arbitri bravi e un designatore molto preparato. L'errore ci può stare, con il VAR mi aspetto che le cose si vadano a rivedere altrimenti perde la sua efficacia. Va trovata una linea comune: se si utilizza il VAR bisogna andare al monitor. Caceres a Milano o Milenkovic col Genoa: quelle azioni andavano riviste. Vogliamo avere quello che ci spetta, il primo anno si faceva. Adesso si è tornati alla discrezionalità e questo non penso vada bene. Qualche arbitro può pensare di non andare a rivedere le azioni ma ci vuole una regola chiara. Se Fonseca ha detto quel che ha detto significa che ha visto qualcosa. Il VAR dovrebbe annullare la discrezionalità, visto che a volte gli arbitri non possono vedere alcune cose. Non si deve tornare indietro".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale.