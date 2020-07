Iachini e la Fiorentina ai titoli di coda. Deciderà Commisso, ma un ripensamento è difficile

Era stato chiamato per salvare la Fiorentina, Beppe Iachini. E la missione - sottolinea il Corriere dello Sport - l’ha tagliata con quattro giornate d’anticipo. Ha già fatto un punto in più rispetto alla passata, sciagurata, stagione ed ora vuole comunque provare a lasciare un segno. Per questo pensa a come trovare la chiave tattica giusta per scardinare le difese di Inter e Roma, sognando persino il colpaccio, pur consapevole che difficilmente questo basterà per vedere il suo contratto (con scadenza nel 2021) arrivare alla sua naturale conclusione.

Decide Commisso - Che possano esserci ripensamenti con una permanenza dell’allenatore marchigiano sulla panchina viola? I segnali non sono questi, tanto che lo stesso Iachini è finito nel mirino della Spal che ci sta pensando per il post Di Biagio. A decidere sarà Rocco Commisso, sperando davvero di poter far rientro a Firenze quanto prima, pur nel rispetto delle norme sanitarie figlie della pandemia.

