© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"In questa fase è difficile rilasciare delle dichiarazioni". Raggiunto da Telenord, Beppe Iachini commenta le voci che lo vorrebbero vicino al ritorno in panchina alla Sampdoria: "L'unica cosa che posso dire con certezza è che sarei felice di tornare per il rapporto, la stima, l'affetto e il cuore. Si è instaurato un grande rapporto con questo ambiente, con tutta la tifoseria per quello che abbiamo vissuto. La Sampdoria è nel mio cuore faccio il tifo per lei e posso solo augurarle le migliori felicità e fortune."