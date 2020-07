Iachini: "Fiorentina squadra più giovane del campionato, ci sono margini per migliorare"

vedi letture

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato al sito ufficiale viola dopo il successo sul Parma ed in vista della sfida contro il Cagliari: "Un successo importante per i ragazzi e per i tifosi, dalla ripresa abbiamo speso tanto ma non raccolto quanto seminato. Avevamo tirato tantissimo in porta, siamo la terza squadra con più conclusioni, abbiamo 4 pali colpiti... c'era anche un po' di sfortuna, negli episodi decisivi non eravamo stati bravi e cinici ma dal punto di vista di prestazione e impegno la squadra aveva fatto bene. A Parma c'è stata continuità nella prestazione del gruppo e abbiamo portato a casa 3 punti importanti, anche se dovevamo chiuderla prima e non tenere in vita la partita. Abbiamo la squadra più giovane del campionato, mi auguro di raccogliere in fretta quanto seminato. Ho fiducia nei giovani, hanno margini per migliorare".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Iachini