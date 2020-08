Iachini: "Molto affezionato alla Fiorentina e a Firenze, la conferma è gioia e soddisfazione"

Alla vigilia di SPAL-Fiorentina, gara che chiuderà il campionato di Serie A 2019-2020, l'allenatore viola Giuseppe Iachini ha parlato anche della sua conferma in vista della prossima stagione: "Sono molto affezionato alla Fiorentina, a Firenze e a questa maglia, perciò la conferma è motivo di soddisfazione e gioia. Ringrazio il presidente e tutti i dirigenti per la fiducia che hanno riposto in me ed è chiaro che abbiamo molto da fare insieme, a partire da questa partita con cui portiamo avanti un percorso iniziato a gennaio".