Iachini non vuole divertire. Ma lo fa perché ne ha la qualità

Una settimana fa Joseph Commisso, dopo il primo tempo di Fiorentina-SPAL, era furibondo. E stava pensando a una rivoluzione totale. Poi, però, nelle belle storie serve anche la fortuna. E il gol di German Pezzella ha spostato gli equilibri e l'umore. La situazione mentale è migliorata in maniera verticale, con la vittoria sull'Atalanta. E stasera Iachini, come un sarto, ha cucito un perfetto vestito alla propria creatura, chiudendo ermeticamente la difesa e dando più libertà di inserimento ai centrocampisti.

CUTRONE, CHIESA E CASTROVILLI - Un fattore C che non si lega alla fortuna. Perché sono tre giocatori di qualità per questa viola e che possono fare la differenza. Se è vero che il primo, stasera, ha segnato a gioco fermo, gli altri due hanno dispensato momenti di classe, vera. Chiesa sta tornando a essere il giocatore determinante di un anno fa, Castrovilli lo sta diventando, questa sera da Nazionale. E i cambi di gioco di Pulgar, le corse di Lirola e le parate di Dragowski aiutano.

E BENASSI? Era finito nel dimenticatoio, tanto che qualcuno stava pensando che potesse essere ceduto. Invece è ritornato a inserirsi come all'inizio della scorsa stagione, dando manforte in avanti. Se Chiesa può fare quel che vuole, Benassi ha la licenza di farsi trovare in zona gol. Che poi segni o faccia assist, alla fine, è ininfluente. Iachini ha ricostruito mentalmente la Fiorentina, probabilmente lo sta facendo anche tatticamente.