Iachini: "Salvezza? Niente calcoli, abbiamo giocato con quattro punte e potevamo vincerla"

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, in conferenza stampa ha parlato così dopo la gara contro il Verona pareggiata in extremis: "Siamo stati sfortunati sul calcio di rigore però è stato valutato così. C'è grande rammarico, in quel momento della partita avremmo potuto pareggiare per poi forzarla dopo e addirittura vincerla. Diciamo che non siamo stati sfortunati".

Salvezza?

"Noi non facciamo calcoli: giochiamo sempre con le tre punte e nel secondo tempo ne abbiamo messa anche una in più. Creiamo sempre presupposti per fare gol, abbiamo preso cinque pali, ma ci è mancato di essere così bravi e concreti da avere qualche punto in più in classifica".