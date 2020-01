© foto di Giacomo Morini

Esclusione in arrivo per German Pezzella? No, lo ha confermato Beppe Iachini, quest'oggi protagonista della conferenza stampa della vigilia di Coppa Italia: "Non fa mai bene, soprattutto quando si tratta del capitano. Nelle letture stiamo lavorando in un certo modo, mi piace tenere alta la linea e stiamo lavorando sui meccanismi difensivi. Vogliamo concedere meno occasioni possibili agli avversari lavorando anche sul fuorigioco. L'abbiamo fatto bene a Napoli e a Bologna e più lavoreremo insieme, più i meccanismi saranno automatici. Serve una cura del dettaglio ancora maggiori rispetto all'attacco, perché un episodio può risultare decisivo. Gli errori però non sono colpa di uno o dell'altro. German ti fa salire la squadra e ti legge le situazioni anche parlando con i compagni. Col tempo andremo a eliminare questi errori".