Iachini su Vlahovic: "Deve maturare ma anche Dybala e Belotti sbagliavano come lui"

Vlahovic è stato fortemente criticato dopo la partita persa dalla Fiorentina contro l'Inter ma Giuseppe Iachini ha dichiarato in conferenza stampa di avere molta fiducia in lui: "Ho parlato con lui e posso solo rimproverargli che dopo l'errore sul gol si sia abbattuto. Io li voglio sempre alti con la testa e con il cuore. Ci vuole sempre la solita testa anche dopo gli errori ma ha vent'anni e sono passaggi di crescita che deve fare. Deve aumentare la maturità e la personalità. Mi sono arrabbiato perché si è lasciato andare pensando all'errore. Lo capisco, perché per un attaccante è ancora più importante segnare, ma dobbiamo andare oltre a queste cose per la crescita personale e di squadra. Nel calcio si sbaglia ma bisogna pensare a dopo e non a ciò che è già successo. A Dusan ho rimproverato questo. Lui è in linea con gli altri attaccanti e sta lavorando bene. Lo scorso anno a Napoli quando entrò fece la scelta giusta, segnando. Questa volta gli è riuscito peggio ma tra un po' sbaglierà sempre meno e mirerà l'angolo giusto per segnare. Non ci sono pregiudizi nei suoi confronti. Ho vissuto altri casi così in passato, anche con Dybala e Belotti. Anche loro si sono rammaricati per aver sbagliato un gol a 18 anni, ora lo fanno meno. Siamo tranquilli su Dusan e pensiamo alla prossima partita. L'Inter è stata una tappa della nostra crescita".