Iachini sulla lotta Scudetto: "Anche la Lazio se lo gioca, è senza Europa"

© foto di Federico De Luca

Nel corso dell'inaugurazione della nuova scuola calcio di Alberto Di Chiara a Scandicci (FI), il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato dell'attualità gigliata ai cronisti presenti tra cui Tuttomercatoweb.com. Tra questi anche la lotta per lo Scudetto. "Un campionato equilibrato, ci sono 3 squadre e tutte possono giocarselo, anche perché fra poco iniziano le coppe europee e la Lazio non avrà impegni. Potrà preparare la partita in una settimana, le altre giocheranno 3 volte nello stesso lasso di tempo. Le rose, i singoli episodi, l'entusiasmo e la personalità potrebbero essere determinanti".