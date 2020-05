Iachini sullo Scudetto: "O si torna a giocare o annulliamo tutto, niente titolo a tavolino"

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini, intervenuto ai microfono di Radio Rai 1, ha parlato anche della lotta scudetto: "Per rispetto di quello che è accaduto, per la tragedia che stiamo vivendo, sarei per annullare tutto, senza assegnare lo scudetto a tavolino. O si torna in campo e giochiamo fino alle fine, altrimenti annulliamo tutto".