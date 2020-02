vedi letture

Iachini: "Tonali fortissimo, è già una realtà. E il Brescia può ancora salvarsi"

Il Brescia può salvarsi, parola di Beppe Iachini. Il tecnico della Fiorentina ne parla ai microfoni di BresciaOggi: "Io non lo darei per vinto. Nient'affatto. Ci sono ancora tante partite. Tutte importanti, a cominciare da questa (contro il Sassuolo, ndr). No a 45 milioni per Tonali? Il presidente del Brescia è persona competente, avveduta. Se ha rifiutato proposte allettanti ha i suoi buoni motivi. Tonali è da vedere. È forte, fortissimo. Ha qualità, personalità. È già una realtà, può avere un grande futuro in Nazionale".