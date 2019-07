Iacoponi: "Parma scelta azzeccata, è stata la svolta della mia carriera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Iacoponi, difensore del Parma, ha parlato dalla sede del ritiro dei ducali in merito ai primi giorni di lavoro. "Quella scorsa è stata una bellissima annata ed è stata una grande soddisfazione per me aver giocato 38 partite su 38, una bellissima conquista. Sono davvero soddisfatto", le parole del calciatore che ha poi proseguito: "Sicuramente ho dovuto un po’ adattarmi, la categoria è diversa così come i ritmi, i tempi di gioco e la qualità dei calciatori. Abbiamo preso però confidenza presto e nel finale è andata anche meglio. Non aver avuto infortuni è stato molto importante, poi il fatto di poter giocare sia a destra che al centro mi ha aiutato perché dove c’era bisogno sono riuscito ad aiutare la squadra. Siamo partiti fortissimo l’anno scorso, facendo un grandissimo girone d’andata. Poi succede di avere un calo, ci poteva stare. Speravamo chiaramente che non arrivasse però comunque l’annata è stata più che positiva“.

Iacoponi è arrivato in crociato il 31 gennaio 2017: “Quella di venire a Parma è stata una scelta azzeccata: scendere di categoria ma venire in una piazza così importante, con un progetto ambizioso è stata la svolta della mia carriera. La scorsa Serie A è stata una scommessa per me, non conoscevo la categoria e volevo mettermi in gioco. Giocare tutte le partite è stata una bella soddisfazione, ad inizio anno non ci pensavo. Ero focalizzato soltanto ad allenarmi ed essere disponibile. La fortuna e un po’ di bravura mi hanno aiutato ad esserci sempre. Cambia poco, forse adesso conoscendo la categoria si è un po’ più sereni perché l’adattamento c’è già stato. Spero di vivere in maniera più tranquilla soprattutto dall’inizio“.