Iago Falque, il rinnovo è realtà: firmerà col Torino fino al 2022

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Italia, il ct Mancini ha stravolto tutto nella rifinitura: ecco il possibile 11 - Leggi la news, CLICCA QUI! Roma, per Schick nulla di grave: affaticamento...

Scadenze 2019 - Cagliari, otto a rischio: trattative al via solo a gennaio

Chiriches, ko, no agli svincolati: Napoli punterà su Luperto e Maksimovic

Napoli, sublussazione alla spalla per Mertens. Ma non è grave

Juventus, rinnovo vicino per Alex Sandro. Ma per Marcelo serve l'addio

Milan, domenica occasione buona per osservare Barella. Resiste Rabiot

Lazio, il retroscena dalla Francia: in estate tentativo fallito per Weah Jr

Gabigol rinato al Santos. Capocannoniere in Brasile per riprendersi l'Inter

Italia, Mancini: "A Bologna ottimo lavoro in vista del Portogallo"

Scadenze 2019 - Empoli, capitani in bilico. Solo un anno per Acquah

Napoli, no a Burdisso. L'argentino proposto dopo il ko di Chiriches

Tavecchio: "Italia-Svezia? Molti speravano in un ko per rovesciarmi"

Atalanta, Valzania: "Differenza enorme rispetto agli ultimi anni in B"

Paura per Walter Sabatini: è ricoverato in terapia intensiva a Roma

Napoli, Albiol: "Non fidatevi di CR7: anche l'anno scorso iniziò male..."

Italia, i numeri di maglia per stasera: 10 a Insigne, 9 a Belotti

La Primavera che verrà: Genoa, un Grifo in ascesa

Inter, nuovo nome in mediana: ieri spiato a Parigi Frenkie de Jong

Come riporta il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, lo spagnolo Iago Falque firmerà presto un nuovo contratto con il Torino . L'ex Roma è sempre più vicino all'accordo con la società granata: intesa fino al 2022 e ingaggio da 1.5-2 milioni di euro netti a stagione.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy