Iago Falque lancia il Torino a Cagliari: 0-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino sblocca la gara contro il Cagliari poco dopo l'ora di gioco: Ansaldi lancia Belotti in area di rigore con il centravanti che si presenta davanti a Cragno cercando il gol, il portiere sardo tocca il pallone mandandolo sul palo e salvando momentaneamente la propria porta. La sfera però torna in campo in posizione centrale con Iago Falque che è il più lesto ad arrivarci depositandola in fondo alla rete per lo 0-1.