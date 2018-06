Inter, passi in avanti per il rinnovo di Candreva fino al 2021

Derby emiliano per Pazzini: Parma, Sassuolo e Bologna sul giocatore

Torino, Cairo sicuro: "Smentisco l'interesse per Juan Jesus"

Napoli, per Verdi contratto di cinque anni con opzione per il sesto

Napoli, per avere Verdi 20 milioni cash più 5 di bonus e 1,8 mln l'anno

Inter, strategia e retroscena per il rinnovo di Candreva

Napoli, per Leno si è mosso anche De Laurentiis: le ultime

Iannicelli: "E se Sarri restasse al Napoli come osservatore?"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 giugno

Riso: "Sportiello? Possibile non rimanga alla Fiorentina"

Juve, frenata per Darmian: bianconeri anche su Arias e Cancelo

Nicchi: "Per la prima volta sei arbitri italiani ai Mondiali"

"E se Sarri restasse a lavorare al Napoli?" Ad avanzare l'ipotesi è Peppe Iannicelli , giornalista di Canale 21, nel corso della trasmissione "Campania Sport". "Non è un'idea assurda - spiega Iannicelli - Può essere consulente tecnico oppure osservatore, ricordiamo che è sotto contratto"

