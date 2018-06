Iannicelli shock: "E se Sarri restasse al Napoli come osservatore?"

INTER, PASSI AVANTI PER IL RINNOVO DI CANDREVA. E PUÒ RINNOVARE ANCHE SANTON. NAPOLI, ANCELOTTI STUDIA LA SITUAZIONE DI PASTORE. IL PARMA PENSA A SILVESTRE E GABBIADINI. SAMPDORIA, PUÒ TORNARE EDER. E MIGUEL CARDOSO SI ALLONTANA DALL’UDINESE - Inter al lavoro sul mercato. Dopo gli...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 giugno

Strasburgo, si tratta per Sissoko e Mitrovic

PSG, Dani Alves pronto ad andare via: è stato offerto al Siviglia

Everton, Marco Silva vuole Daniel Wass: può arrivare per 5 milioni

Tottenham, ag. Eriksen: "Diversi club lo vogliono". Barcellona in pole

Arsenal, il futuro di Wilshere ancora incerto: West Ham in pole

Man Utd, si prova a convincere il Fulham per Sessegnon: pronti 50 mln

Real Madrid, c'è anche Klopp tra i papabili per la panchina

Valencia, Rodrigo potrebbe sbarcare in Premier: piace all'Arsenal

Stoke City, Shaqiri: "Non è un segreto che voglio lasciare questo club"

Bayern, Muller: "Non penso di andare via ma tutto può succedere"

Besiktas, Bryan Ruiz sempre più vicino: arriverà a parametro zero

Liverpool, l'agente di Fekir precisa: "Ancora manca il via libera dell'OL"

Huddersfield, Sobhi in arrivo: permesso dall'Egitto per le visite mediche

Crystal Palace, obiettivo Livermore: può arrivare per 10 milioni

Manchester United, ecco Fred: previste in mattinata le visite mediche

"E se Sarri restasse a lavorare al Napoli?" Ad avanzare l'ipotesi è Peppe Iannicelli , giornalista di Canale 21, nel corso della trasmissione "Campania Sport". "Non è un'idea assurda - spiega Iannicelli - Può essere consulente tecnico oppure osservatore, ricordiamo che è sotto contratto"

