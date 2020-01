Ibanez a un passo dalla Roma: nuovi incontri oggi per chiudere

Fonte: ha collaborato Dario Marchetti

Roger Ibanez è a un passo dalla Roma. Secondo quanto scrivono i colleghi de Il Tempo, sarebbe andato in scena a Trigoria un summit per limare i dettagli. Manca poco, stasera, secondo quanto raccolto da TMW, ci sarà un nuovo aggiornamento per trovare l'accordo definitivo. Trattativa a 9+2 per l'Atalanta, Ibanez è a un passo dalla Roma.