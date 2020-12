Ibanez alla Roma anziché al Bologna, Mihajlovic: "Posso capirlo. Su di lui ci avevamo visto lungo"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Roma, mister Sinisa Mihajlovic è stato interpellato anche sul difensore Roger Ibanez e sulla sua scelta di trasferirsi nella capitale piuttosto che al Bologna durante lo scorso mercato di gennaio: "Significa che il direttore ci aveva visto bene, per noi sarebbe stato un giocatore importante. Ha scelto la Roma, ma posso anche capirlo. Roma è una grande possibilità. Sono contento per lui, ma anche per noi perché vuol dire che ci avevamo visto lungo. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per portarlo qui, ma è stata una sua decisione", le dichiarazioni del tecnico rossoblù sul difensore brasiliano ex Atalanta.