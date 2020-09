Ibanez, Mancini e Kumbulla. E' della Roma la difesa più giovane (e più alta) della Serie A

È arrivato un altro gigante, alla Roma, dall’alto dei suoi 191 centimetri. Marash Kumbulla - sottolinea infatti La Gazzetta dello Sport - si andrà a piazzare sul centrosinistra della difesa a tre di Fonseca, mentre dall’altra parte ci sarà Gianluca Mancini (193 centimetri per lui). Due colossi, in mezzo ai quali - per ora - giostra Roger Ibanez, anche lui con una stazza imponente (1,85). Il che, di fatto, rende questa linea difensiva non solo una linea di giganti, ma anche la più giovane d’Italia tra quelle attualmente titolari, considerando che Mancini ha 24 anni, Ibanez 21 e Kumbulla 20 (con una media quindi di 22,7 anni).