Ibiza torna di moda. Non solo Borriello, c'è la pista Cassano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Ibiza è tornata di moda. Non solo Borriello, c’è anche Cassano". Titola così il Corriere della Sera in merito alla nuova esperienza di Marco Borriello, 36enne che ripartirà dall'isola delle Baleari. A seguirlo potrebbe esserci proprio Antonio Cassano, altro classe '82 pronto a rimettersi in gioco: Fantantonio sembrava deciso a dire basta, convinto a non accettare offerte dall’estero. Avrà improvvisamente cambiato idea.