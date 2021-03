Ibra a Sanremo in maxi ritardo causa incidente in autostrada: ha chiesto un passaggio a un motociclista

E' arrivata l'ora di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. Lo svedese era previsto in prima serata ma il ritardo è stato dovuto a un incidente in autostrada che ha tenuto bloccato Ibra per tre ore. Curiosità sull'arrivo al Festival: fermo in Autostrada, ha fermato un motociclista e ha percorso sessanta chilometri in sella per arrivare a Sanremo. "Ieri ero a Milano, perché non siete venuti a casa mia a fare il Festival? Se Zlatan non va al Festival, il Festival va da Zlatan...".