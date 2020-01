Ibra c'è, chi il nuovo Nocerino? Il Milan ha tre candidati in rosa

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Era la stagione 2011-2012, quando Antonio Nocerino divenne Nocerinho. I 10 gol nelle 35 partite di campionato segnati dal centrocampista stupirono molti fra tifosi e addetti ai lavori e buona parte del merito fu attribuito proprio a Zlatan Ibrahimovic, totem, bomber e uomo immagine di quel Milan. Se mi sono trovato bene a giocare con Nocerino? "No, lui si è trovato molto bene con me, ho fatto tutto io", ha risposto lo svedese scherzando (ma forse neanche troppo) nell'odierna conferenza stampa. Ma esiste un 'nuovo Nocerino', nel Milan di oggi?

Almeno 3 candidati - In quel Milan il centrocampo tipo del 4-3-1-2 vedeva Van Bommel (o Ambrosini) come vertice basso, Aquilani come interno in grado di portare qualità alla manovra e appunto Nocerino. Ovvero un uomo di quantità più che di qualità che proprio grazie a Ibra è riuscito a reinventarsi. Il vertice basso di oggi sarà Bennacer (o Biglia in certi frangenti), l'uomo di qualità e manovra Jack Bonaventura (almeno questo ha detto il primo Milan di Pioli) o Paquetà. E il ruolo che fu di Nocerino? Senza pensarci troppo verrebbe da dire Franck Kessie, per qualità nei piedi e interpretazione del ruolo. Ma l'ex Atalanta non è certamente l'unico possibile candidato al ruolo di 'nuovo Nocerino'. Rade Krunic non ha ancora fatto vedere la sua miglior versione in rossonero, ma la sua carriera passata ha spesso e volentieri raccontato di un giocatore bravo nel vedere la porta e abile negli inserimenti. Proprio come Giacomo Bonaventura, che nei piedi ha più qualità degli altri due e pure tempi giusti di inserimento.