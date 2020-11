Ibra chiama, la Svezia non risponde: l'attaccante del Milan ancora fuori dai convocati

vedi letture

L'appello di Zlatan Ibrahimovic non è stato accolto. L'attaccante del Milan aveva manifestato, in modo piuttosto "criptico", la sua voglia di tornare a vestire la maglia della Nazionale svedese. Un onore che però il CT Janne Andersson non gli ha voluto riservare per i prossimi impegni della formazione scandinava: Ibra, dunque, nn ci sarà per le prossime tre partite degli svedesi. Convocati invece Ekdal e Kulusevski.