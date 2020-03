Ibra, Donnarumma e Rebic. Milan, futuro dei singoli tema caldo dopo l'addio di Boban-Maldini

La Gazzetta dello Sport, posta l'imminente nuova rivoluzione societaria di casa Milan, prova ad analizzare le singole situazioni dei giocatori più rappresentativi della rosa e il loro futuro con l'addio di Boban e Maldini.

Zlatan Ibrahimovic - Il primo caso da prendere in esame, visto il contratto in scadenza a giugno. Le clausole e le condizioni sembrano scritte appositamente per un prolungamento e lo stesso Gazidis ha parlato pubblicamente del grande impatto avuto dallo svedese. Gli addii di Boban e Maldini però potrebbero non convincerlo in pieno, con lo stesso dirigente ex Arsenal che dovrà toccare i tasti giusti per convincerlo. E in tal senso il ruolo di simbolo sul campo e punto di riferimento da cui ripartire potrebbero essere motivazioni giuste.

Gigio Donnarumma - La situazione più complicata è chiaramente questa. Mino Raiola ha sempre detto che la chiave per il prolungamento sarà legata ai piani sportivi del Milan (tradotto, al raggiungimento della Champions). Il giocatore, inoltre, guadagna 6 milioni netti a stagione, ovvero il doppio rispetto al tetto salariale del club (limite che la prossima stagione potrebbe ulteriormente abbassarsi, passando da 3 milioni massimo a 2 milioni). Per ora la questione è in stand-by, ma presto si dovrà trovare una soluzione per non rischiare di andare a scadenza (nel 2021). L'ipotesi più probabile, oggi, resta la cessione a non meno di 50 milioni in estate.

Ante Rebic - I soldi incassati dall'eventuale cessione di Donnarumma potrebbero permettere il riscatto del croato, altrimenti destinato a tornare a Francoforte. Ma a quel punto il Milan dovrebbe convincerlo ad abbassarsi l'attuale stipendio da 3 milioni di euro.

Simon Kjaer - Il riscatto dal Siviglia costerebbe 2,5 milioni di euro. Maldini e Boban lo avrebbero riscattato senza pensarci troppo, vedremo quale sarà l'idea dei prossimi uomini mercato.