Ibra e il PSG: "Il Milan mi aveva rassicurato che sarei rimasto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova autobiografia per Zlatan Ibrahimovic, dal titolo "Jag är Fotboll" (Io sono il calcio). Lo svedese racconta anche i convulsi momenti del suo trasferimento dal Milan al PSG: "Galliani mi aveva detto di non preoccuparmi, che non sarei stato venduto. Poi però Raiola mi avvisò che presto avrebbe chiamato Leonardo, ds del PSG. Ho detto a Mino che non avrei risposto, ma lui mi fece capire che mi avevano già venduto". A quel punto Ibra cercò in tutti i modi di restare a Milano: "Volevo rendere la vita difficile al Paris Saint-Germain, così ho detto a Raiola di riferire ai parigini che avrei voluto lo stesso stipendio che percepivo al Milan più altri benefit. Speravo avrebbero risposto che stavo chiedendo troppo. Dopo 20 minuti Raiola mi richiama e mi dice che ero riuscito ad ottenere quello che volevo".