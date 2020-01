© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic è tornato al gol in Serie A dopo 2806 giorni, equivalenti a sette anni e otto mesi. L'ultimo centro italiano dello svedese, prima di oggi a Cagliari, risale al 6 maggio 2012 nel derby contro l'Inter, in una serata dove segnò una doppietta. Una serata tuttavia amara, per Ibra, in quanto la stracittadina andò ai nerazzurri (4-2) sancendo la vittoria del campionato della Juventus.