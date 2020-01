Ibra fa girare la squadra, Castillejo coglie la chance. Milan, i voti di TMW

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CAGLIARI-MILAN 0-2 - 46' Leao, 64' Ibrahimovic

Donnarumma 6 - Decide di movimentare un tranquillo pomeriggio subendo un pallonetto e riuscendo a metterci una pezza. Per il resto mai impegnato.

Calabria 6.5 - Una partita finalmente senza sbavature, dove prende coraggio col passare dei minuti e infine ha una bella intuizione, dando il là allo 0-2. (Dal 73' Conti sv).

Musacchio 6.5 - Simeone e Joao Pedro non fanno paura. Non rischia mai, attento quando chiamato in causa.

Romagnoli 6.5 - Come il compagno di reparto è preciso e puntuale negli interventi. La giornata no delle punte cagliaritane ne agevolano il compito.

Theo Hernandez 7 - Boban vuole smantellare la squadra, il francese è una delle poche eccezioni. Un acquisto azzeccato, un giocatore sempre pericoloso e oggi pomeriggio pure assist-man.

Castillejo 7 - Gioca al posto di Suso e sfrutta benissimo la sua occasione. Ispirato, alcuni suggerimenti sono da applausi e uno di essi porta al gol di Leao.

Kessié 6.5 - Partita di sostanza nella quale ci mette la sua fisicità recuperando molti palloni.

Bennacer 6 - Paradossalmente, in una partita di qualità del Milan, il metronomo fa un passo indietro rispetto alla partita contro la Samp. Gioca meno palloni ed è meno preciso.

Calhanoglu 6 - Arretra il baricentro in nome di un modulo più equilibrato. Lo interpreta senza infamia né lode, trovando anche uno spunto interessante mandando in porta Theo Hernandez (dal 64' Bonaventura 6 - Entra in una partita sul velluto).

Ibrahimovic 7.5 - La sua sola presenza dà un'iniezione di autostima a tutta la squadra. Inizia davanti, non ricevendo palloni giocabili. Arretra senza fare una piega, dialogando con i compagni di squadra. Alla prima occasione sfiora il gol, alla seconda è letale. Segnerebbe anche una doppietta ma per questioni di centimetri il gol è annullato.

Leao 7 - Secondo gol in Serie A. A differenza di quello bellissimo, ma inutile contro la Fiorentina, ne segna uno sporco ma decisivo. Ibra ha scelto lui e il portoghese sta sfruttando l'occasione. (Dal 90' Rebic sv).