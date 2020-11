Ibra inventa, Kessie è puntuale all'appuntamento: Milan avanti al 45', ma l'Udinese è viva

Primo tempo molto divertente e acceso alla Dacia Arena. Il Milan è in vantaggio per 1-0 sull'Udinese grazie alla rete segnata al 18' da Franck Kessié. Rossoneri in controllo, ma i bianconeri restano in partita e hanno dimostrato di poter essere pericolosi.

Vantaggio annunciato - Luca Gotti voleva un'Udinese di qualità e la sua squadra ha provato ad accontentarlo per tutto il primo tempo. Di fronte, però, c'è la capolista del campionato, nonché una delle formazioni più in forma in Europa. Il Milan approccia la sfida con grande determinazione: i ragazzi di Pioli sono aggressivi e pressano in modo continuo i friulani, pur senza creare grosse occasioni dalle parti di Musso. Tanto che la prima conclusione è dell'ex Deulofeu, facilmente parata dal rientrante Donnarumma. Quando i bianconeri sembrano aver preso le misure agli avversari, gli ospiti puniscono: Bennacer trova Ibra in area con un lancio millimetrico, lo svedese controlla e serve l'accorrente Kessié, che con il piattone sblocca il punteggio.

Reazione friulana - Il vantaggio provoca un rilassamento nervoso nei rossoneri. Kessie rischia subito di rovinare quanto fatto poco prima e perde un sanguinoso possesso a centrocampo. L'Udinese si invola verso la porta di Donnarumma in 4 contro due, ma il passaggio di Pereyra per Deulofeu non è preciso e lo spagnolo spreca con un tiro sbilenco. I padroni di casa sono vivi e costringono il Milan a difendersi con i denti stretti e a cercare solo qualche timida ripartenza. Man mano che passano i minuti, Romagnoli e soci fanno meno fatica a controllare i padroni di casa. Ibra prova a saggiare i riflessi di Musso, che risponde presente al 40'. È l'ultima emozione di un bel primo tempo.