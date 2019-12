L'Ibra-mania è già partita, incontrollabile, nonostante ancora non sia ufficiale il ritorno di Zlatan in rossonero a distanza di 7 anni dall'ultima apparizione. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, al Milan Store a due passi da Piazza San Babila a Milano sono già pronti le 'strisce' di fogli con il nome "Ibrahimovic" da applicare a caldo sulle maglie in vendita in negozio. In attesa del comunicato ufficiale e di conoscere il numero che indosserà lo svedese, dunque, proseguono i preparativi anche a livello commerciale per il ritorno di Ibra.