© foto di Markus Ulmer/PhotoViews

Uno degli aspetti fondamentali dietro l'accordo economico che sta maturando fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic è legato al Decreto Crescita varato dal governo Conte, che prevede importanti sgravi fiscali per quei lavoratori (quindi anche calciatori) che rientrano in Italia. Il Milan ha previsto una spesa lorda di 12 milioni per i prossimi 18 mesi, cifre che porteranno in tasca allo svedese 7,5 milioni (e non 6 come sarebbe per i 'normali' lavoratori italiani). Per far sì che questi 'bonus fiscali' si attivino, però, è necessario che il lavoratore in questione resti in Italia almeno 2 anni. E proprio per questo il Milan sarebbe pronto a rinnovargli il contratto anche per il 2021-2022, magari non più da calciatore anche se non è chiaro con quale compito. Quello più probabile, spiega la Gazzetta dello Sport nella sua analisi, è un ruolo da ambasciatore.