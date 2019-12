© foto di imago sportfotodienst

"Ci vediamo in Italia". Le parole di Zlatan Ibrahimovic a GQ sono sembrate a molti una netta apertura nei confronti del Milan, dove in molti sono convinti di rivedere a breve il gigante svedese e sua moglie Helena. Tra i rossoneri, riporta il Corriere dello Sport, circolerebbe però ancora un po' di preoccupazione: data l'importante offerta economica ( 10 milioni per 18 mesi ), Boban e Maldini si sarebbero aspettati una risposta in tempi più brevi. Che invece non sarebbe ancora arrivata in via definitiva: la convinzione che l'affare alla fine si farà c'è ancora ma, come San Tommaso, finché non si vede non si crede.