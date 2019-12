© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Corriere della Sera oggi in edicola apre con Zlatan Ibrahimovic al Milan. Lo svedese ha detto sì alla recentissima offerta del Diavolo, contratto di sei mesi, destinato a trasformarsi in un accordo di diciotto al verificarsi di determinate condizioni. Le cifre dovrebbero essere di 3 milioni per il primo anno, 5 per la prossima, l'intenzione è ottenere gli sconti fiscali del Decreto Crescita.