© foto di Federico De Luca

Editorialista de Il Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato del prossimo arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan. "L’arrivo di Ibrahimovic sembra a colpo d’occhio una sconfitta per chiunque abbia cercato nel Milan la squadra dei giovani di domani. In realtà è una correzione rumorosa ma necessaria, così evidente da far sembrare strano non sia stata pensata subito come cura, anche con nomi diversi. I troppi giovani hanno sempre bisogno di un vecchio capo branco".