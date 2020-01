Ibra: "Non tocco il pallone dall'ultima partita, ma non sarà un problema"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Parlando a Sky, subito dopo la conferenza stampa di presentazione, Zlatan Ibrahimovic ha rivelato i motivi che lo hanno portato a scegliere di tornare in rossonero: "Ho un bel rapporto con i milanisti, quando sono arrivato nove anni fa ho sempre dato di dare qualcosa del mio gioco, senza di loro è difficile giocare. Sono qui per la gioia di giocare a calcio, con il Milan ho questa situazione sin dal primo giorno, per questo ho scelto di tornare. Potevo anche non farlo, ma questa è casa mia. Spero di poter giocare già lunedì, ieri ho parlato con Pioli, non tocco il pallone dall'ultima partita in America, ma toccare il pallone non è un problema. Voglio aiutare al massimo il club, dal punto di vista individuale divertirmi e dare ai tifosi quello per cui pagano. I nuovi compagni? Tutti mi incuriosiscono, devo imparare a conoscerli in campo e fuori".