Ibra o un altro attaccante? Pioli: "Tutti vorrebbero una punta da 25 gol. Con Zlatan mi trovo bene"

Zlatan Ibrahimovic o un giovane centravanti a 25 gol? Stefano Pioli, dopo l’1-1 del suo Milan con l’Atalanta, commenta a Sky il possibile rinnovo dello svedese e non pone alternative rispetto a un eventuale altro innesto in attacco: “Un centravanti da 25 gol chi è che non lo vorrebbe? Il merito di questo cambiamento è di tutti, ovviamente a partire di Ibra, ma davvero di tutti. Il suo apporto è stato importante per far crescere tutti i giovani. Io con lui mi trovo benissimo, poi credo che ci saranno anche altre cose da mettere sul piatto”.

