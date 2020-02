I 19 punti di distacco dagli storici rivali, arricchitisi con la stella della Premier Eriksen - sottolinea il Corriere della Sera - inducono i milanisti ad avvicinarsi con cautela al derby. Dopo un girone d’andata di aurea mediocritas - si legge - la squadra di Pioli che ha gettato al vento contro il Verona l’occasione di arrivare a cinque lunghezze di distanza dalla zona Champions, sogna l’allungo. Si aggrappa al recupero di Ibrahimovic, che per primo ha l’obiettivo di trascinare il club a ridosso della zona coppe: la sua permanenza a Milano, da clausola contrattuale, è subordinata alla qualificazione in Champions League.

Spera anche Pioli - Spera in un successo che fornisca benzina in vista della corsa al quarto posto pure Stefano Pioli, la cui conferma in panchina verrebbe garantita solo da un piazzamento nelle prime quattro. E poi soprattutto una vittoria riporterebbe serenità a livello societario, dove le diverse anime del club si sono scontrate a livello filosofico anche nella recente finestra di trattative.