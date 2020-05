Ibra può restare, Donnarumma pensa al rinnovo, Kouassi vicino. Il Milan aspetta solo Rangnick

Il Milan, nonostante il campionato fermo e gli allenamenti ancora in procinto di ricominciare, è una delle squadre che sta facendo più parlare di sé. E come spesso capita in questi casi, il tema di discussione principale è il mercato futuro del club rossonero. D’accordo, prima di pensare alla squadra ci sono da sistemare i piani più alti: Boban ha lasciato la scrivania da qualche mese mentre il futuro di Maldini non è ancora scritto. Molto, per non dire tutto, dipenderà dall’arrivo o meno di Ralf Rangnick, manager tedesco che resta la prima scelta di Gazidis ma che con Gazidis deve ancora trovare la quadra su svariate questioni.

Il mercato intanto si muove - Il primo nodo da sciogliere è legato a Zlatan Ibrahimovic. Nonostante l’addio di Boban, Ibra potrebbe restare ancora in rossonero: “Se continueremo a collaborare, non sarà per i soldi”, il pensiero dello svedese parafrasato dalla Gazzetta dello Sport. Un messaggio di apertura verso il Milan e le sue future norme sul tetto salariale, anche se da questo punto di vista sembrerebbe esserci stata un’apertura alla deroga. Perché Ibra, in fondo, oltre che giocatore di spicco è anche azienda trainante. Ma anche in questo caso, molto potrebbe dipendere dall’eventuale arrivo di Rangnick in panchina.

Passi avanti per Kouassi e rebus Donnarumma - Partiamo dal portierone rossonero: il contratto in scadenza nel 2021 non regala né certezze né tranquillità, logico che si stia lavorando al rinnovo. Gli attuali 6 milioni percepiti dal Gigio sono uno scoglio difficilmente superabile per i rossoneri, d’altra parte è difficile immaginare un passo indietro di un giocatore poco più che ventenne da questo punto di vista. Per questo motivo la trattativa va avanti da tempo e lo farò ancora per un po’. Se la questione Donnarumma pare non particolarmente legata a Rangnick, l’eventuale arrivo del manager tedesco spalancherebbe le porte per l’acquisto di Tanguy Kouassi: il difensore centrale classe 2002 di cui si dice un gran bene potrebbe diventare il primissimo obiettivo per la retroguardia rossonera, con Rangnick che dovrebbe battere la concorrenza proprio del suo Lipsia.